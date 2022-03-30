Война против Украины. Готовы ли белорусы воевать

Регулярно появляются сообщения о вероятном вовлечении белорусской армии в полномасштабную войну.

Беларусь стала главным плацдармом в войне России против Украины - ежедневно с белорусской территории летят ракеты, перемещаются войска и снабжение для российской армии. Это с одной стороны, с другой - белорусы, в отличие от россиян, в большинстве не поддерживают войну против украинцев.

Все больше граждан Беларуси вступают в войну на сторону Украины, ведут так называемую рельсовую войну, препятствуя движению эшелонам войск РФ с начала полномасштабного вторжения, а белорусские военные готовы сразу сдаваться в плен. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Пируэты Лукашенко

Накануне своего визита в Кремль белорусский правитель Александр Лукашенко дал президенту России Владимиру Путину обещание начать наступление на территорию Украины несколькими десантными батальонами не позднее 21 марта.

Незадолго до этой даты из Украины были полностью эвакуированы оставшиеся белорусские дипломаты, а посол Беларуси Игорь Сокол получил из рук глава Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко "30 серебряников".

С этого момента в Украине значительно выросли опасения по поводу вторжения белорусской армии в Украину. Считается, что их хотят направить в наступление по направлении Луцк - Львов, чтобы попытаться отрезать Украину от помощи с Запада.

Лукашенко сначала предоставляет территорию Беларуси для полномасштабного вторжения России в Украину, потом играет роль миротворца, после этого бесконечно ротирует войска возле украинской границы, то приводя их в боевую готовность, то отводя в места постоянной дислокации.

Такие движения говорят о незаинтересованности Лукашенко нападать на Украину своими силами. Однако 29 марта появился новый тревожный сигнал - в Беларуси начинаются военные учения как раз в период отхода российских военных с севера Украины на белорусскую территорию для перегруппировки и восстановления сил.

Как бы то ни было, для международного сообщества Беларусь уже является непосредственным участником войны против Украины на стороне Москвы - против Минска также вводятся санкции из-за российского вторжения.

У белорусов другое отношение к войне

О высокой поддержке войны против Украины среди россиян свидетельствуют как опросы государственных социологических центров, так и независимых социологов. По данным государственного ВЦИОМ, 71 процент одобряет войну. Фонд Общественное мнение сообщает о 65 процентах опрошенных, поддерживающих войну.

Издание Радио Свобода, ссылаясь на опросы, проведенные группой независимых российских социологов, 71 процент россиян испытывают гордость из-за войны с Украиной. Результаты исследования проекта dorussianswantwar.com показал 51 процент россиян, поддерживающих войну против Украины.

О государственных опросах в Беларуси неизвестно, а данные независимых социологов говорят о непринятии войны. Так, недавний опрос Chatham House показал, что 28 процент поддерживают действия России, хотя и считают, что Беларусь в конфликт вступать не должна.

Еще 25 процентов опрошенных белорусов предпочли бы полный нейтралитет своей страны в войне России против Украины. Участие белорусских военных в войне на стороне России поддерживают только три процента респондентов.

Старший аналитик Центра новых идей, экс-директор института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов говорит о разном восприятии войну у белорусов и россиян.

Вторая мировая война затронула лишь европейскую часть России, поэтому у россиян ее восприятие, скорее, фронтовое и тыловое, в то время как у белорусов - оккупационное, где смерть была ежедневной опасностью для всех и могла прийти с любой стороны.

"Война для белорусов не черно-белая, она вся черная. И это хорошо видно по восприятию Дня Победы: в России в последние 5-7 лет это вылилось в "победобесие" с идеями и наклейками "можем повторить", а у белорусов логика другая - "никогда больше", запрет и неприятие", - цитирует Коршунова DW.

Белорусский политолог Андрей Казакевич говорит о меньшем влиянии пропаганды на белорусов. По его словам, в Беларуси госСМИ имеют аудиторию 25-35 процентов. Коршунов также указывает на мощные независимые медиа в Беларуси, создающие свое пространство, несмотря на общее погружение в российские нарративы.

Что касается мотивированности белорусской армии, то по данным члена президиума КС оппозиции Беларуси Павла Латушко, который ссылается на управление военной контрразведки КГБ, до начала полномасштабного вторжения России в Украину настроения в армии были не в пользу участия и с каждым днем эти настроения усиливаются.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью ВВС News в недавнем интервью сказал со ссылкой на украинскую разведку и белорусскую оппозицию, что по опросам, "более 60 процентов их солдат и офицеров категорически негативно относятся к "операции" в Украине".

Чем армия Беларуси может угрожать Украине

Белорусская армия насчитывает 65 тысяч служащих, из них около 15 тысяч - гражданский персонал. Согласно рейтингу Global Firepower 2022, Беларусь по совокупной военной мощи занимает сегодня 52 место из 142 стран мира. Украина на 22 строчке, а Россия - на второй.

Что касается размеров оборонного бюджета, то тут Беларусь только на 87 месте с 723 миллиона долларов, что значительно меньше, чем у всех ее соседей.

По своей структуре белорусские Вооруженные силы состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск ПВО, а также сил специальных операций. Также у армии Беларуси есть транспортные войска и территориальная оборона.

Военная доктрина Беларуси подразумевает ведение только оборонительных операций. Белорусская армия устроена так, что наступательного потенциала у нее практически нет.

Самый многочисленный род войск Беларуси - военно-воздушные силы и войска ПВО, здесь служит четверть личного состава армии, пишет DW со ссылкой на неназванного белорусского военного аналитика.

По его словам, главной проблемой белорусской армии является устаревание военной техники. У нее есть четыре современных тяжелых многоцелевых истребителя, приобретенные у РФ, около трех десятков легких истребителей МиГ-29, два десятка советских штурмовиков Су-25.

Войска ПВО получили 16 дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 и пять батарей Тор-М2Э. В Осиповичах с 2016 года на боевом дежурстве в реактивной артиллерийской бригаде находится шесть РСЗО Полонез белорусской разработки - созданная по китайской технологии система может поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Бронетанковый парк ВС страны состоит из 1317 танков Т-72 разных модификаций. Все это, подчеркивает собеседник DW, говорит о том, что Беларусь имеет для мирного времени хорошую армию оборонительной направленности.

Однако украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что армия Беларуси на сегодняшний день может выставить от 15 до 20 тысяч военнослужащих для вторжения в Украину.

Около 15 тысяч, отмечает он, готовы точно, но единственное, что сдерживает Лукашенко, - это его боязнь потерять власть: "Либо руками Путина, который его заставляет воевать, либо руками белорусского народа и военных, которые не желают ввязываться в эту войну".

Белорусские военные, по его выражению, в Украине "погоду уже не сделают", но у Владимира Путина это самый крупный резерв, который он может сегодня бросить в бой, чтобы заполнить оперативную паузу.

Аналитик из Беларуси с такой оценкой не согласен. Если говорить о реальной силе белорусской армии, указывает он, то это четыре механизированные бригады сухопутных сил численностью 12 тысяч солдат плюс силы спецопераций - три бригады по три тысячи бойцов.

"Ввести их Украину означает оголить все границы страны. Поэтому максимум, что Беларусь могла бы предложить Путину, это не более шесть тысяч солдат из ССО", - сказал он.

При этом белорусская армия никогда не участвовала в боевых действиях, а готовили ее "в рамках имеющихся финансов".

Как говорят белорусские эксперты, основной бюджет в последние годы шел на содержания ОМОН и других силовых структур, задействованных в подавлении внутренних протестов.