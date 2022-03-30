В США сообщили, сколько "вагнеровцев" в Украине

Пентагон отметил рост активности российских войск на Донбассе за последние несколько дней.

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби поделился данными о численности российских войск на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в среду, 30 марта, пишет CNN.

Так, Кирби отметил, что согласно данным, полученным американской разведкой, около тысячи военных из ЧВК "Вагнера" сейчас находятся на Донбассе. Он добавил, что "вагнеровцы" воюют на Донбассе на протяжении последних восьми лет, поэтому "это область, где они имеют опыт".

Он же подчеркнул, что Россия стала "намного активнее" на Донбассе "на протяжении последних нескольких дней".

Известно, что "вагнеровцы" принимают участие в боевых действиях в ряде конфликтов, в том числе на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане.

Независимая миссия под эгидой совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности.

Ранее сообщалось, российские оккупанты планируют перебросить тысячу "вагнеровцев" на направление в Киев.