Российская армия совершает военные преступления - ООН

Более месяца украинские города страдают от авиаударов и тяжелых артиллерийских обстрелов в ходе российского вторжения.

Атаки российской армии по украинской территории запрещены международным гуманитарным правом и могут рассматриваться, как военные преступления. Об этом на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве сказала глава ООН по правам человека Мишель Бачелет, пишет CNN.

Мишель Бачелет отметила, что от обстрелов и ракетных ударов в украинских городах пострадали больницы, системы водоснабжения и административные здания.

"Массовое разрушение гражданских объектов и большое количество жертв среди гражданского населения убедительно свидетельствуют о том, что фундаментальные принципы различения, соразмерности и предосторожности не соблюдались в достаточной мере", - сказала она.

Бачелет добавила, что украинский народ переживает "настоящий кошмар", вызванный российскими бомбардировками.

Она призвала Москву немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска с территории Украины.

"Я призываю Российскую Федерацию прислушаться к четким и решительным призывам Генеральной Ассамблеи и этого Совета и немедленно принять меры для вывода своих войск с территории Украины", - сказала она

Бачелед добавила, что сейчас расследуются 24 случая применения Россией кассетных боеприпасов.

Напомним, по данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину страну покинуло четыре миллиона человек.