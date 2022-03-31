Зеленскому доверяет большинство американцев - опрос

Пожилые американцы гораздо больше уверены в лидерских способностях Зеленского, чем молодое поколение.

Около 72% граждан США доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах международной политики, в то время как доверие к президенту США Джо Байдену среди американцев достигает 48%. Об этом идет речь в результатах опроса американского социологического центра Pew Research Center, проведенного 21-27 марта.

Для сравнения, президенту Франции Эмманюэлю Макрону всего доверяют 55% респондентов, канцлеру Германии Олафу Шольцу - 53%, Байдену - 48%. За президентом США следует лидер Китая Си Цзиньпин с рейтингом 15%. Владимиру Путину доверяют всего 6% американцев. При этом 77% респондентов вообще не доверяют международной политике российского президента.

Согласно опросу, пожилые американцы гораздо больше уверены в лидерских способностях Зеленского, чем молодые поколения. Почти половина американцев в возрасте 65 лет и старше значительно доверяют Зеленскому, среди граждан США моложе 30 лет поддержка украинского президента составляет 28%. Американцы с более высоким уровнем образования, особенно с ученой степенью, также более склонны доверять Зеленскому.

Демократы и те, кто симпатизирует Демократической партии, чаще, чем республиканцы и сторонники республиканцев, доверяют президенту Украины (80% против 67%).

Мнения по поводу отношения к Байдену у американского населения разделились: 48% говорят, что доверяют ему, 52% - не слишком доверяют или не доверяют вообще.

Напомним, читатели издания Politico назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе.