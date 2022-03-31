Российские хакеры пытались взломать сайт НАТО
Согласно отчету Google, российские хакеры атаковали НАТО и несколько армий в Восточной Европе. Об этом в среду, 30 марта идет речь в отчете группы анализа угроз Google.
Отмечается, что базирующаяся в РФ группа хакеров под названием Coldriver (еще называется Callisto) проводила атаки, нацеленные на вооруженные силы нескольких стран Восточной Европы, а также на Центр передового опыта НАТО.
"Российские хакеры недавно пытались проникнуть в сети организации и вооруженные силы некоторых стран", - сообщает аналитическая группа Google Threat Analysis Group.
В отчете не указано, какие армии были мишенью в ходе так называемых "фишинговых кампаний для учетных данных". Но там подчеркнули, что не обнаружили во время этих атак ни одной скомпрометированной учетной записи.
Официальные лица США неоднократно предупреждали, что Россия и поддерживаемые Россией хакерские группы представляют угрозу.
Россия отвергла обвинения в организации кибератак на западные объекты.
Напомним, накануне Anonymous разоблачили фейк РФ о бесчеловечном обращении с пленными в ВСУ.
Перед этим Anonymous обнародовали 28 Гб данных Центробанка РФ.