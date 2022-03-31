Российские хакеры пытались взломать сайт НАТО

В ходе атак хакеры использовали недавно созданные учетные записи Gmail, при этом фишинговые письма они отправляли на электронные почты, не принадлежащие Google.

Согласно отчету Google, российские хакеры атаковали НАТО и несколько армий в Восточной Европе. Об этом в среду, 30 марта идет речь в отчете группы анализа угроз Google.

Отмечается, что базирующаяся в РФ группа хакеров под названием Coldriver (еще называется Callisto) проводила атаки, нацеленные на вооруженные силы нескольких стран Восточной Европы, а также на Центр передового опыта НАТО.

"Российские хакеры недавно пытались проникнуть в сети организации и вооруженные силы некоторых стран", - сообщает аналитическая группа Google Threat Analysis Group.

В отчете не указано, какие армии были мишенью в ходе так называемых "фишинговых кампаний для учетных данных". Но там подчеркнули, что не обнаружили во время этих атак ни одной скомпрометированной учетной записи.

Официальные лица США неоднократно предупреждали, что Россия и поддерживаемые Россией хакерские группы представляют угрозу.

Россия отвергла обвинения в организации кибератак на западные объекты.

Напомним, накануне Anonymous разоблачили фейк РФ о бесчеловечном обращении с пленными в ВСУ.

Перед этим Anonymous обнародовали 28 Гб данных Центробанка РФ.