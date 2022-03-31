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Российские хакеры пытались взломать сайт НАТО

В ходе атак хакеры использовали недавно созданные учетные записи Gmail, при этом фишинговые письма они отправляли на электронные почты, не принадлежащие Google.
Российские хакеры пытались взломать сайт НАТО

Согласно отчету Google, российские хакеры атаковали НАТО и несколько армий в Восточной Европе. Об этом в среду, 30 марта идет речь в отчете группы анализа угроз Google.

Отмечается, что базирующаяся в РФ группа хакеров под названием Coldriver (еще называется Callisto) проводила атаки, нацеленные на вооруженные силы нескольких стран Восточной Европы, а также на Центр передового опыта НАТО.

"Российские хакеры недавно пытались проникнуть в сети организации и вооруженные силы некоторых стран", - сообщает аналитическая группа Google Threat Analysis Group.

В отчете не указано, какие армии были мишенью в ходе так называемых "фишинговых кампаний для учетных данных". Но там подчеркнули, что не обнаружили во время этих атак ни одной скомпрометированной учетной записи.

Официальные лица США неоднократно предупреждали, что Россия и поддерживаемые Россией хакерские группы представляют угрозу.

Россия отвергла обвинения в организации кибератак на западные объекты.

Напомним, накануне Anonymous разоблачили фейк РФ о бесчеловечном обращении с пленными в ВСУ.

Перед этим Anonymous обнародовали 28 Гб данных Центробанка РФ.

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