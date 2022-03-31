ООН будет расследовать военные преступления России

В ООН считают, что неизбирательные атаки России по украинской территории могут приравнять к военным преступлениям.

Президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас назначил трех членов комиссии по расследованию военных и других преступлений, совершенных Российской Федерацией во время войны против Украины. В их задачи будет входить сбор и анализ доказательств. Об этом в среду, 30 марта, было заявлено на Совете ООН по правам человека.

В состав комиссии вошли:

Эрик Мессе из Норвегии (председатель) - бывший глава Международного уголовного трибунала по расследованию геноцида в Руанде;

Ясминка Джумхур из Боснии и Герцеговины - бывший судья, ныне омбудсмен по правам человека в своей стране;

Пабло де Грейффа из Колумбии - бывший советник по вопросам правосудия в международных организациях и директор программы правосудия переходного периода в Нью-Йоркском университете.

Комиссия будет "собирать, обобщать и анализировать доказательства нарушений и злоупотреблений, включая их гендерный аспект, регистрировать и хранить всю информацию, документацию и доказательства, в частности интервью, свидетельские показания и материалы судебной экспертизы, в соответствии со стандартами международного права, с учетом каких-либо будущих судебных разбирательств".

Комиссия создана на один год. По итогам своей деятельности она должна представить доклад в устной форме в сентябре 2022 года, а к марту 2023-го - подготовить письменный отчет и представить его Генеральной Ассамблее ООН.

Напомним, по данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину страну покинуло четыре миллиона человек.