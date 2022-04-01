Германия разрешила продать Украине ГДРовские БМП

Киеву передадут 56 машин, решение уже было принято.

Германия разрешила продать Украине боевые машины пехоты (БМП), которые принадлежали ГДР. Страна решилась на такой шаг после критики о том, что Берлин не помогает Киеву в достаточной степени. Об этом сообщает Reuters.

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Так, Германия разрешила передать Киеву 56 БМП типа PbV-501.Сделает это чешская компания, говорит чиновник немецкого Минобороны.

Такими словами он ответил на сообщения СМИ о том, что Украине поставят 58 машин, на которых установлены пушки и пулеметы.

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Отметим, что данные БМП в конце 90-х годов были переданы Швеции, а та, в свою очередь, продала их чешской компании, которая теперь собирается продать их Киеву.

Примечательно, что государства, которые хотят передавать немецкое оружие, сначала должны подать заявку и получить одобрение от Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что Австралия решила помочь Украине бронетранспортерами.

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