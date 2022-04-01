Встреча Зеленского и Путина может пройти в Стамбуле – Эрдоган

Президент Турции преисполнен оптимизма по поводу возможных переговоров Киева и Москвы

Президенты Украины и России могут встреться и провести переговоры в Стамбуле. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Sabah.

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"Возможно, в Стамбуле пройдет саммит лидеров. Как Турция, мы будем очень рады", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Эрдоган заявил, что Зеленский и Путин настроены положительно. Он сослался на вчерашние переговоры с украинским президентом и на предстоящие сегодня переговоры с хозяином Кремля.

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"Я надеюсь, они определят, когда это может быть как дата. Если мы сможем провести такой саммит лидеров в нашем Стамбуле и в результате, я надеюсь, мы сможем принять решение превратить эту негативную тенденцию в положительную с двумя лидерами, мы, как Турция, конечно, будем очень рады", — сказал Эрдоган.

Напомним, вчера Зеленский и Эрдоган обсудили гарантии безопасности. Президенты двух стран согласовали свои дальнейшие шаги на пути к достижению мира в Украине.

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