Кремль отрицает, что Путин болен раком

Кремлевская пресс-служба называет выдумкой болезнь Путина

Путин возит с собой врача онколога, пишут СМИ / EPA

Президент России Владимир Путин не более раком. Об этом заявил спикер российского лидера Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, сообщил у себя в Telegram главный редактор оппозиционного "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

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По его словам, спикер Кремля назвал "выдумками и неправдой" сообщения о том, что российские президент, вероятно, болен раком.

"На вопрос: "Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком?", Песков ответил: "Верно", - написал Венедиктов.

Напомним, ранее сегодня были опубликованы результаты журналистского расследования, согласно которым выяснилось, что Путина постоянно сопровождает врач-онколог.

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