Кремль отрицает, что Путин болен раком
Президент России Владимир Путин не более раком. Об этом заявил спикер российского лидера Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, сообщил у себя в Telegram главный редактор оппозиционного "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Читайте также: Украине советуют не спешить подписывать мир с РФ: Названа причина
По его словам, спикер Кремля назвал "выдумками и неправдой" сообщения о том, что российские президент, вероятно, болен раком.
"На вопрос: "Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком?", Песков ответил: "Верно", - написал Венедиктов.
Напомним, ранее сегодня были опубликованы результаты журналистского расследования, согласно которым выяснилось, что Путина постоянно сопровождает врач-онколог.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.