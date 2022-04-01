В ЕС допустили передачу Украине конфискованных активов РФ

Пока европейцы выясняют, не имеют ли криминальное происхождение те активы, которые уже были конфискованы

Евросоюз может конфисковать российские активы, попавшие под санкции, и передать их Украине для послевоенного восстановления. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в эфире телеканала LN24.

Читайте также: Минторг США готовит санкции против 120 компаний из РФ и Беларуси

Он рассказал, что сейчас европейские органы выясняют, не причастны ли к уголовной деятельности те лица, чье имущество уже было арестовано.

"Уже зафиксировано 150 случаев возможной связи с преступной деятельностью, начиная от отмывания средств", - сообщил еврокомиссар.

Читайте также: СМИ: Германия может национализировать дочки Газпрома и Роснефти

Он отметил, что в некоторых странах попытки обойти санкции сами по себе квалифицируются как уголовное преступление.

По словам Рейндерса, что к настоящему моменту в одной лишь Бельгии арестовано российских активов более чем на 10 млрд евро. Однако передать это имущество смогут исключительно на основании судебного решения.

Напомним, в Казахстане заявили, что не будут помогать РФ обходить санкции. Также Казахстан не считает себя участником российско-украинского конфликта.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.