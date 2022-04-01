Более 30 стран продадут нефть из резервов - Байден

Нефтяные котировки завершают неделю самым резким снижением за два года. Brent подешевела более чем на 10%, WTI – на 12%.

Более 30 государства присоединились к инициативе по насыщению нефтью рынка с целью добиться снижения цен на этот вид сырья. Об этом сказал президент США Джо Байден, сообщает Интерфакс-Украина в пятицу, 1 апреля.

"Я координировал этот шаг с союзниками и партнерами по всему миру. Этим утром более 30 стран в мире собрались на экстренную встречу и согласились высвободить для рынка десятки миллионов дополнительных баррелей нефти", – отметил он.

По словам Байдена, самые разные государства выступили единым фронтом с целью не дать РФ "превратить энергетические ресурсы в оружие", направленное против США, государств Европы и других стран.

При этом Байден в очередной раз назвал нынешнее высвобождение топлива из стратегического запаса США наиболее масштабным в американской истории. Он добавил, что Белый дом работает с американскими производителями нефти для увеличения ее производства.

Напомним, США будут направлять на рынок из стратегического запаса по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев.

На этом фоне нефтяные котировки завершают неделю самым резким снижением за два года. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:00 по Киеву стоили $104,66 за баррель, фьючерсы на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $99,50 за баррель.

С начала недели Brent подешевела более чем на 10%, WTI – на 12%.

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