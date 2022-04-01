В Германии экс-офицера бундесвера обвинили в работе на РФ

D отношении обвиняемого Ральфа Г. имеются "достаточные подозрения в работе на иностранную спецслужбу", которая велась против интересов ФРГ и одного из государств НАТО.

Федеральная прокуратура Германии предъявила бывшему офицеру запаса бундесвера обвинение в передаче секретных данных российской спецслужбе. Об этом сообщил генеральный прокурор Германии в Карлсруэ в пятницу, 1 апреля.

Указано, что в отношении обвиняемого Ральфа Г. имеются "достаточные подозрения в работе на иностранную спецслужбу", которая велась против интересов ФРГ и одного из государств НАТО.

Самое позднее с октября 2014 года Г. состоял в контакте с различными лицами, связанными с российской спецслужбой, и передавал им документы и данные из публичных и непубличных источников вплоть до марта 2020 года. Доступ к данной информации офицер запаса имел в связи со своей службой в бундесвере, где он являлся заместителем командующего окружного управления связи. Кроме того, он был членом нескольких экономических комитетов.

Согласно обвинению, Г. предоставлял Москве информацию о резервистах бундесвера, военно-гражданском сотрудничестве, гражданской обороне, а также о немецкой экономике, в частности о последствиях для ФРГ введенных в 2014 году европейских санкций против РФ и о газопроводе Северный поток-2.

Кроме того, он, по всей вероятности, передал российской разведке "личные данные высокопоставленных представителей бундесвера и бизнеса", а также информацию об оборонной политике США и ее западных союзников.

За это он получал приглашения на официальные мероприятия российских государственных органов, указывается далее. Обвинение в шпионаже предъявлено 16 марта в сенате по делам государственной безопасности высшего земельного суда в Дюссельдорфе.

О какой именно российской спецслужбе идет речь, в заявлении не указывается.

Ранее в Германии арестовали россиянина по имени Ильнур Н., а позже обвинили его в шпионаже. Он передал информацию о европейской космической ракете-носителе Ариан кураторам из российской разведки.

Также правительство Германии приняло решение выслать из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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