В Белом доме высказались о взрывах в Белгороде

Утром, первого апреля в российском Белгороде авиационному удару подверглась нефтебаза, жертв нет.

В Вашингтоне отреагировали на удар по нефтебазе в российском Белгороде. Там подчеркнули, что "в этой войне есть только один агрессор - Россия". Об этом в пятницу, 1 апреля, со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, написал в Twitter корреспондент издания "Голос Америки" Джефф Селдин.

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"Здесь один агрессор - это президент Путин и российские военные под его руководством", - сказала Псаки, комментируя удар по Белгороду.

Она добавила, что эту войну начал Путин и это российские войска бомбят украинские города и совершают ужасные акты насилия.

Псаки подчеркнула, что Украина не подтвердила удар по нефтебазе в Белгороде.

"Я не собираюсь вдаваться в гипотетическое будущее", - сказала Псаки в ответ на вопрос о возможных ударах Украины по российской территории в будущем.

Напомним, в российском городе Белгород, расположенном недалеко от границы с Украиной, произошел крупный пожар на нефтебазе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной пожара на нефтебазе якобы стал "авиаудар со стороны Украины".

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