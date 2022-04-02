Шон Пенн призвал миллиардеров купить истребители для Украины
Американский актер и продюсер Шон Пенн призвал миллиардеров во всем мире приобрести для Украины 12 истребителей, которые по техническим характеристикам превосходили бы военную авиацию страны-оккупанта РФ. С призывом к богачам американец обратился в пятницу, 1 апреля, через свой Twitter.
В частности, Пенн призвал миллиардеров потратить 300 миллионов долларов и приобрести для Украины две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, которые бы "создали ощутимое преимущество над российскими - Су и МиГ".
Пенн заявил, что украинские летчики готовы разобраться с управлением новым истребителем за три недели.
"Один миллиардер мог бы завершить войну в Украине", - утверждает актер.
Напомним, Шон Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине.
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