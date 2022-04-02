США передаст Украине средства для химзащиты

США передадут Вооруженным силам Украины снаряжение, в том числе комплекты химической защиты. Об этом в пятницу, 1 апреля, на брифинге заявила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что Вашингтон осуществляет упомянутые поставки с учетом имеющихся угроз со стороны России.

"Пытаясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США передает правительству Украины защитное снаряжение и припасы, которые могут быть развернуты в случае применения Россией химического и бактериологического оружия против Украины. Мы это передаем наряду с рядом других материалов и техники", - сказала пресс-секретарь.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет Укринформ, допустил вероятность применения Россией химического или биологического оружия на территории Украины. Он же отметил, что аше государство должно быть к этому готовым.

Секретарь СНБО также добавил, что теперь ни одна цивилизованная страна мира не желает иметь дела с РФ.

Напомним, в Вашингтоне отреагировали на удар по нефтебазе в российском Белгороде. Там подчеркнули, что "в этой войне есть только один агрессор - Россия".