За зверства в Украине придется отвечать - Госсдеп

С привлечением к ответственности оккупантов будут помогать Соединенные Штаты, их союзники и партнеры.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры продолжат привлекать к ответственности виновных в зверствах, совершенных в войне России против Украины. Об этом в субботу, 1 апреля, идет речь в заявлении Государственного департамента США по результатам разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

О деталях переговоров рассказал представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

"Госсекретарь отметил усилия США оказать Украине необходимую поддержку для защиты от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны России", - сказал спикер.

По его словам, Энтони Блинкен высоко оценил приверженность украинского государства дипломатии, а также заверил, что Соединенные Штаты и союзники привлекут к ответственности всех, кто ныне совершает зверства в Украине.

Ранее сообщалось, что США передадут Вооруженным силам Украины снаряжение, в том числе комплекты химической защиты.

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