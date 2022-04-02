Берлин намерен выслать российских дипломатов - СМИ

В кругах спецслужб известно, что Россия удерживает в Берлине большое количество неофициальных сотрудников спецслужб.

Правительство Германии не исключает выдворение "значительного количества" российских дипломатов, подозреваемых в ведении разведывательной деятельности. Об этом в пятницу, 1 апреля, пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что политический директор Министерства иностранных дел Тервен Беллман на конференции со своими коллегами из стран G7 в начале этой недели рассказала о "пакете решений", который также может включать отзыв аккредитации у сотрудников российского посольства.

"Германия может выслать из российских представительств в стране такое же количество работников, как недавно Бельгия и Нидерланды, то есть около 20", - говорится в статье.

Однако, как отмечает СМИ, решение должно быть принято по договоренности между офисом канцлера, Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел, но пока это невозможно.

"В правительстве существуют разногласия", - уточняет издание.

В статье сказано, что Россия удерживает в Берлине большое количество неофициальных сотрудников спецслужб. Однако Федеральная служба разведки (BND) и Управление по защите конституции считают, что они могут контролировать этих сотрудников. По данным спецслужб, в течение последних недель они вели себя незаметно.

В Берлине исходят из того, что выдворение российских дипломатов приведет к соответствующим контрмерам с российской стороны, что значительно уменьшит количество немецких дипломатов в России.

Ранее в Германии арестовали россиянина по имени Ильнур Н., а позже обвинили его в шпионаже. Он передал информацию о европейской космической ракете-носителе Ариан кураторам из российской разведки.

Также правительство Германии приняло решение выслать из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже.

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