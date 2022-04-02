Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине

На сегодня США уже выделили Украине более 2,3 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, в том числе более 1,6 миллиарда долларов после начала вторжения РФ.

Пентагон намерен выделить дополнительную военную помощь Украине в размере 300 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 1 апреля, говорится в пресс-релизе на сайте Минобороны США.

"Это решение подчеркивает непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку ее героических усилий по отражению России", - говорится в тексте релиза.

Там отметили, что речь идет о таких видах вооружения, как:

Ракетные системы с лазерным наведением

Тактические БПЛА Switchblade

БПЛА Puma

Бронированные высокомобильные многоцелевые машины

Боеприпасы малого и крупного калибров

Приборы ночного видения, тепловизоры

Тактические защитные системы связи

Коммерческие услуги спутниковой съемки

Медикаменты, полевое оборудование и тому подобное.

"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление новых возможностей ВСУ", - отметили в МО США.

Отмечается, что на сегодня США уже выделили Украине более 2,3 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, в том числе более 1,6 миллиарда долларов после начала вторжения РФ.

Ранее сообщалось, что США передадут Вооруженным силам Украины снаряжение, в том числе комплекты химической защиты.

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