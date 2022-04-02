Anonymous слили в сеть базу РПЦ и Липецкого мехзавода

Хакеры взломали почтовые ящики и слили данные юридической фирмы Capital Legal Services и государственной компании "Мосэкспертиза".

Группа хакеров Anonymous взломали базу российского Липецкого механического завода, на котором выпускают компоненты для зенитно-ракетных установок, и другой военной техники, а также Русской православной церкви. Об этом в пятницу, 1 апреля, говорится публикации Anonymous в Twitter.

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Они отметили, что обнародовали в сети добытые файлы.

"Anonymous сливает информацию с Липецкого механического завода. Российского производителя танков и ПВО. Данные: https://anonymousleaks.live/lmz48.html", - говорится в сообщении.

Также хакеры выложили в интернете 15 ГБ данных благотворительного крыла РПЦ, опубликовав около 57,5 тысячи электронных писем через DDoSecrets.

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Кроме того, хакеры взломали почтовые ящики и выложили в сети данные юридической фирмы Capital Legal Services и российской госкомпании "Мосэкспертиза".

Anonymous - это группа активистов и хактивистов, члены которой, как считается, в подавляющем большинстве не знакомы друг с другом; происходят из разных стран и не имеют четкой внутренней структуры. Група была основана в 2003 году как сообщество интернет-пользователей, составляющих один анархический цифровой глобальный мозг. Anonymous принимали на себя ответственность за ряд масштабных сетевых атак. В целом Анонимус выступают против цензуры и контроля в Интернете, и большинство их действий направлены на правительства, организации и корпорации, которые они обвиняют в цензуре.

Напомним, сеть хакеров Anonymous объявила кибервойну властям России.

Ранее Anonymous сообщили, что взломали базу данных российского Центрального банка. Уже через два дня хакеры выложили в открытый доступ 28 Гб информации ЦБ РФ.

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