Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя

Турецкий министр сообщил об активных контактах с РФ и Украиной относительно безопасного выхода турецких судов из украинских портов.

Турция готова помочь в эвакуации мирных жителей из Мариуполя. В частности, предоставить суда для переправки людей морем. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Анадолу.

По словам министра, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами Украины и РФ.

Хулуси Анкар также заявил, что страна продолжает поставки гуманитарной помощи в Украину.

Он отметил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с российским и украинским коллегами, Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым, также состоялась его личная встреча в Стамбуле с Резниковым.

Турецкий министр сообщил об активных контактах с РФ и Украиной относительно безопасного выхода турецких судов из украинских портов.

По его словам, на данный момент проблем для судоходства в Черном море нет.

Напомним, в Мариуполе остается еще около 100 тысяч мирных жителей, которые нуждаются в немедленной эвакуации.

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