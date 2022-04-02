Литва полностью отказалась от российского газа

Все газовые потребности Литвы теперь удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде.

Литва первой из стран ЕС полностью прекратила импорт газа из РФ. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.

Отмечается, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газ из России. Это подтверждают и данные оператора Amber Grid, согласно которым, на 2 апреля импорт российского газа в Литву через интерконнектор с Беларусью был нулевым.

Все газовые потребности Литвы теперь удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. При необходимости газ могут перекачивать также из Латвии, а с 1 мая - через интерконнектор с Польшей.

"Мы первая страна ЕС среди получавших газ от Газпрома, которая стала независимой от поставки газа из России", - заявил министр энергетики Дайниус Крэйвис, назвав это поворотной точкой в энергонезависимости Литвы

"По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, начиная с этого месяца, в Литве больше не будет российского газа.

Много лет назад моя страна приняла решения, которые ныне позволяют нам без боли разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы смогли – остальная Европа также сможет", - отметил Науседа.

Ранее сообщалось, что Европа будет наращивать газовый импорт из США.

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