В Минобороны РФ обязались открыть гумкоридор из Мариуполя для иностранцев

Ведомство "гарантирует неукоснительное соблюдение "режима тишины" на маршруте движения эвакуированных лиц в оккупированный Бердянск.

В Минобороны РФ заявили, что по просьбе турецкой стороны в воскресенье, 3 апреля, посодействуют эвакуации иностранцев из города Мариуполь. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указано, гуманитарный коридор заработал с полуночи.

"Для проведения гумоперации ВС РФ с 00.00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение "режима тишины" на маршруте движения", - пишет издание.

Как сообщалось, Турция выразила готовность помочь в эвакуации мирных жителей из Мариуполя. В частности, предоставить суда для переправки людей морем. Анкара согласовывает этот шаг с Киевом и Москвой.

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