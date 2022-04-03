Украинская ПВО стала серьезной проблемой для армии РФ - разведка

Россия оказалась неспособна уничтожить системы украинской системы противовоздушной обороны.

Эффективная работа украинской системы противовоздушной обороны является серьезной проблемой для российских воздушных и ракетных операций. Об этом говорится в отчете британской разведки, обнародованном в ночь на воскресенье, 3 апреля.

Отмечается, что полный контроль над воздухом был одной из основных задач российской армии в Украине. Однако Россия оказалась неспособна уничтожить системы украинской ПВО, в результате чего ее самолеты по-прежнему уязвимы.

"Неспособность России выявить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, оказало существенное влияние на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, разведка Британии подтвердила перегруппировку вражеских войск.

"За последнюю неделю наблюдалась концентрация российской авиации в направлении юго-востока Украины, вероятно, в результате того, что Россия сосредоточила свои военные действия в этом районе", - указано в документе.

Добавим, 1 апреля военнослужащие 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с помощью ПТРК Корсар сбили два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8. Это первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель.

Как сообщалось, накануне в небе над Украиной были уничтожены два российских самолета (предварительно, истребители-бомбардировщики Су-34), вертолет, беспилотник и четыре крылатых ракеты.

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