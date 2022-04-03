В Баку прогремел взрыв в ночном клубе: есть погибшие

Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. На место происшествия прибыл мэр города Эльдар Азизов.

В центре азербайджанской столицы Баку в ночь на воскресенье, 3 апреля, произошел взрыв в ночном клубе. На данный момент известно о троих погибших. Видео с места трагедии появились в Сети.

Как указано, ЧП случилось в центре города, в клубе LocationBaku. Ранения получили 24 человека - 13 мужчин и 11 женщин.

Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

По данным издания АРА, в настоящее время на месте происшествия находится мэр города Эльдар Азизов. Помощь пострадавшим оказывают 35 бригад медиков.

Ранее в украинском Энергодаре раздалась серия громких взрывов. Таким образом оккупанты разгоняли мирный митинг.

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