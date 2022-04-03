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Минобороны Японии ищет человека, который будет бороться с фейками РФ

Должность нового специалиста звучит как старший координатор глобальной стратегической разведки.
Минобороны Японии ищет человека, который будет бороться с фейками РФ

Министерство обороны Японии хочет усилить свое сопротивление в гибридной информационной войне с Китаем и Россией и для этого наймет специального человека, который будет бороться с фейками. Об этом пишет Japan Today.

Должность нового специалиста звучит как старший координатор глобальной стратегической разведки. Этот работник будет публиковать проверенную и корректную информацию о войне в Украине, а также отслеживать фейки из россии и Китая.

Отмечается, что Минобороны серьезно опасается постоянно увеличивающегося количества дезинформации в интернете. В ведомстве уверены, что Россия пытается дезинформировать весь мир, придумывая оправдание для своих военных преступлений.

Напомним, 21 марта в российском МИД заявили, что РФ выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора, а также отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.
 
Решение Москвы стало ответом на санкции, которые Токио ввело из-за военной агрессии России против Украины. В Японии это решение назвали "неприемлемым".
 
 
 
 

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