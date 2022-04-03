Минобороны Японии ищет человека, который будет бороться с фейками РФ

Должность нового специалиста звучит как старший координатор глобальной стратегической разведки.

Министерство обороны Японии хочет усилить свое сопротивление в гибридной информационной войне с Китаем и Россией и для этого наймет специального человека, который будет бороться с фейками. Об этом пишет Japan Today.

Должность нового специалиста звучит как старший координатор глобальной стратегической разведки. Этот работник будет публиковать проверенную и корректную информацию о войне в Украине, а также отслеживать фейки из россии и Китая.

Отмечается, что Минобороны серьезно опасается постоянно увеличивающегося количества дезинформации в интернете. В ведомстве уверены, что Россия пытается дезинформировать весь мир, придумывая оправдание для своих военных преступлений.

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