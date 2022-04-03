Глава МИД Германии о Буче: Путин уничтожает невинные семьи

Германия обещает ужесточить санкции против России и оказать Украине еще больше поддержки в ее обороне.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что виновные в военных преступлениях в Украине должны быть наказаны.

"Фотографии из Бучи невыносимы. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ", - написала Бербок в Twitter.

"Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы ужесточим санкции против России и окажем Украине еще больше поддержки в ее обороне", - добавила она.

Напомним, что Евросоюз обещает помочь Украине расследовать военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевской области.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.