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Песков о встрече Путина с Зеленским: "Она гипотетически возможна"

В это же время Москва продолжает твердить о своем условии, мол нужно иметь мирный договор.
Песков о встрече Путина с Зеленским: "Она гипотетически возможна"
Дмитрий Песков / EPA / UPG

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков снова оценил возможность проведения встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Он считает ее возможной. Слова политика передают росСМИ.

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"Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна", - говорит Песков.

Он отмечает, мол для того, чтобы саммит все же состоялся, нужно, чтобы "в недрах работы двух делегаций созрел конкретный документ".

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По словам Пескова, речь идет о конкретном договоре, а не о "наборе идей".

"Вот тогда — тогда настанет черед такой встречи", - добавил представитель Путина.

Он также считает, мол цели "военной операции" будут достигнуты в полном объеме, а результатом войны с Украиной станет подписание документа, который, в свою очередь, станет "важным шагом на пути нормализации обстановки".

Напомним, ранее сообщалось, что Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие.

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