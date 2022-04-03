Россия не признает ни одного убийства в Буче

В оборонном ведомстве страны-агрессора назвали "провокацией" опубликованные в Украине фотографии и видеоматериалы.

Минобороны РФ не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

"За время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", - заявили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве страны-агрессора назвали "провокацией" опубликованные в Украине фотографии и видеоматериалы, свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче.

Там уверяют, что все подразделения ВС РФ полностью вышли из Бучи 30 марта, а свидетельства их преступлений якобы появились только на 4-й день после этого, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского ТВ.

Напомним, что Евросоюз обещает помочь Украине расследовать военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевской области.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

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