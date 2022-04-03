Вблизи Белгорода прогремели два взрыва — СМИ

Причина взрывов пока не установлена, один из свидетелей рассказал, что взрывы были настолько сильными, что выбили окна ее дома в Белгороде.

Под российским Белгородом у границы с Украиной прогремели два взрыва, сообщает со ссылкой на очевидцев Reuters.

Причина взрывов пока не установлена. Один из свидетелей рассказал, что взрывы были настолько сильными, что выбили окна ее дома в Белгороде, пишет издание.

Как заявил глава Яковлевского городского округа Олег Медведев, инцидент произошел в Томаровке.

"Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли. Окружение уже убирается. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", – отметил он.

Напомним, что утром 1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. В России заявили, что нефтебазу обстреляли с двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.

Украина отрицает причастность к взрывам.