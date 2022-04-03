НАТО готово быстро предоставить членство Финляндии и Швеции

На фоне войны в Украине поддержка членства в НАТО в Финляндии резко возросла.

Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, альянс способен очень быстро принять их, заявил в эфире телеканала CNN генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии... и со Швецией. Конечно, решать им, но если они подадут заявки, их одобрят все 30 союзников по НАТО. Мы найдем способы, как быстро это сделать", - заявил он.

На фоне войны в Украине поддержка членства в НАТО в Финляндии резко возросла.

Напомним, что в Финляндии глава парламентского комитета по иностранным делам Мики Ниикко заявил, что уходит с поста руководителя комитета после сообщения в Twitter об Украине и НАТО. В своем сообщении политик предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону или кому-то еще "выступить публично и сказать, что Украина не вступит в НАТО". Сообщение вызвало возмущение и критику, так как оно противоречит официальной внешнеполитической стратегии Финляндии, которая гласит, что любое государство имеет право самостоятельно принимать решения в области внешней политики.