Россия совершила под Киевом акт геноцида украинцев - Моравецкий

Все виновные - прямо или косвенно - должны быть строго наказаны международным трибуналом, отметили в Варшаве.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что преступления, совершенные Россией в Буче и других пригородах Киева, должны быть названы актами геноцида и расследоваться как таковые. Об этом в воскресенье, 3 апреля, он написал в Facebook.

Моравецкий назвал геноцидом зверства россиян в отношении почти 300 жителей Бучи и других пригородов Киева и заявил, что все виновные - прямо или косвенно - должны быть строго наказаны международным трибуналом.

"Резня в Буче - это больше, чем тревожный звонок для Европы и всего мира. Это душераздирающий крик о справедливости, о свободе, о праве на жизнь", - написал польский премьер.

Моравецкий заявил, что Евросоюз должен конфисковать все российские активы в своих банках, а также активы российских олигархов, без промедления разорвать все торговые отношения с Россией.

"Деньги Европы должны перестать попадать в Кремль", - призвал польский премьер.

Он также заявил, что "путинский преступный и все более тоталитарный режим" заслуживает только одно - санкций, которые действительно работают.

Моравецкий считает, что Украина должна получить больше оружия, которым она сможет защитить женщин и детей Мариуполя, Бучи и других городов.

"Это наш политический и моральный долг. Больше никаких маневров и фальшивых жестов. Достаточно!" - добавил премьер и потребовал от председателя Еврокомиссии и главы Евросовета срочно созвать совет ЕС для обсуждения преступлений РФ и эффективных санкций.

Евросоюз обещает помочь Украине расследовать военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевской области.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

Минобороны РФ не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.