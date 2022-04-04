Молдова объявила День траура по погибшим под Киевом

Молдова решительно осуждает преступления в Украине против человечества, отметили в Кишиневе.

Молдова осудила зверства оккупантов в Буче и объявила день траура по погибшим в Украине. Об этом на своей странице в Twitter в воскресенье, 3 апреля, написала президент страны Мая Санду.

"Невозможно смотреть на зверства в Буча и других украинских городах. Шокирована жестокостью по отношению к мирному населению", - написала Санду.

Она подчеркнула, что Молдова решительно осуждает эти преступления против человечества, эту "незаконную и неспровоцированную войну против Украины".

"Молдова объявляет завтра день траура по всем погибшим в Украине",- добавила она.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что преступления, совершенные Россией в Буче и других пригородах Киева, должны быть названы актами геноцида и расследоваться как таковые.

Ранее сообщалось, что Молдова собирается сохранить нейтралитет и не будет вводить санкции против Российской Федерации.