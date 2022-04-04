Партия Орбана побеждает на выборах в Венгрии

Партия Фидес находится у власти 12 лет и трижды получала большинство в парламенте. Лидером партии является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В Венгрии правящая партия премьер-министра Виктора Орбана Фидес уверенно опережает своих соперников по оппозиции после воскресных парламентских выборов. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщает Deutsche Welle.

Подсчет 23% голосов по национальному партийному списку показал, что партия "Фидес" набрала 58% голосов против 30,4% у шестипартийного альянса оппозиционных партий.

При этом "Фидес" лидирует в 88 округах против 18 у оппозиции, набрав 50,5% голосов в округах.

При этом объединенная оппозиция набирает значительно меньше, чем ей прогнозировали опросы, а на мажоритарных округах терпит поражение.

В Венгрии действует смешанная система: более половины депутатов (106 из 199) выбирают по мажоритарной системе, остальные - по партийным спискам). Соратники Орбана лидируют в обеих группах.

Ожидается, что партия Орбана выиграет в 87 из 106 мажоритарных округах, и в итоге получит ориентировочно 134 мандата. Для контроля за большинством достаточно 100 мандатов, конституционное большинство составляет 133 мандата.

Напомним, Виктор Орбан заявил, что экономика его страны остановится, если Будапешт выполнит просьбу Украины о введении эмбарго на российские энергоносители.