Папа Римский подтвердил, что может приехать в Украину

Понтифик отметил, что готов сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну в Украине.

Папа Римский Франциск отметил, что не исключает своего визита в Киев. Об этом в воскресенье, 3 апреля, пишет Avvenire.

"Я доступен. Меня спросили, планируется ли поездка в Украину, я сказал: этот вопрос рассматривается. Но я не знаю, можно ли это сделать, удобно ли это делать, к лучшему ли это, и должен ли я это делать", - заявил Папа Римский.

Понтифик также отметил, что готов сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну.

"Каждая война рождается несправедливостью. Например, инвестирование в покупку оружия - это военная схема. Спустя 70 лет после Второй мировой войны мы забыли об этом, и поэтому модель войны снова навязалась. Также была проделана большая работа Организацией Объединенных Наций, но потом мы об этом забыли. Мы не привыкли мыслить образцом мира", - добавил Папа Римский Франциск.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил понтифика в Украину еще 23 марта.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск лично посетил российское посольство при Святом Престоле из-за агрессии против Украины.