Польша требует созыва саммита ЕС из-за резни в Буче

Польша будет инициировать рассмотрение военных преступлений РФ и введение эффективных санкций против страны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны-члены Европейского Союза немедленно изменить политику по отношению к России после зверств в Киевской области. Об этом в воскресенье, 3 апреля, говорится в официальном Twitter премьера.

"Резня в Буче - это больше, чем тревожный звонок для Европы и мира. Это страшный крик о справедливости, свободе и праве на жизнь, о базовых и общечеловеческих ценностях", - написал Моравецкий.

Он отметил, что ЕС обязан ввести реально работающие санкции.

"Необходима конфискация всех российских активов и разрыв торговых отношений с РФ", - призвал он.

Премьер-министр заявил, что руководство Евросоюза должно как можно скорее организовать заседание Евросовета. Там Польша будет инициировать рассмотрение военных преступлений РФ и введение эффективных санкций.

"Украина должна получить вооружение, с которым она сможет защитить женщин и детей Мариуполя, Бучи и многих других городов. Это наша политическая и моральная обязанность. Хватит фальшивых жестов и тактики избегания. Хватит! Санкции не действуют. Выключите кислород российскому геноциду", - заявил Моравецкий.

Напомним, глава МВД Украины считает, что говорить о точном числе погибших мирных жителей в Украине от рук российских оккупантов говорить рано.