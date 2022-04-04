Британская разведка назвала ключевую цель войск РФ

Российские захватчики продолжают блокировать Мариуполь. Мирные жители могут быть эвакуированы только гуманитарными коридорами.

Мариуполь наверняка является ключевой целью вторжения РФ, потому что сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявила британская разведка на своей странице в Twitter.

"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются захватить город.

Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах.

Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма", - сказано в сообщении.

Напомним, в полку Азов отмечают, что кадры из пригорода Киева ужасают, однако ситуация в заблокированном оккупантами Мариуполе намного хуже.