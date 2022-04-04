Британская разведка назвала ключевую цель войск РФ
Мариуполь наверняка является ключевой целью вторжения РФ, потому что сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявила британская разведка на своей странице в Twitter.
"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются захватить город.
Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах.
Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма", - сказано в сообщении.
Напомним, в полку Азов отмечают, что кадры из пригорода Киева ужасают, однако ситуация в заблокированном оккупантами Мариуполе намного хуже.