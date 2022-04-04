Выборы в Сербии: Вучич выигрывает - СМИ

Главным оппонентом Вучича на президентских выборах был бывший начальник Генштаба Здравко Поноша.

Действующий президент Сербии Александр Вучич с большим отрывом лидирует на состоявшихся сегодня в балканской стране выборах главы государства. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщает N1 со ссылкой на результаты экзит-пола, проведенного вместе Ipsos и Центром за свободные выборы и демократию (CeSID).

Согласно экзитполу на досрочных парламентских выборах коалиция президента Вучича "Вместе можем все" лидирует с 43,6% голоса. Это несколько меньше, чем получила политсила Вучича на парламентских выборах 2020 года (60%).

На втором месте - оппозиционная коалиция "Единство ради победы" (12,9%).

На президентских выборах Вучич может выиграть даже в первом туре - экзит-полл дает ему 59,8% голосов.

Известно, что 3 апреля в Сербии прошли президентские и парламентские выборы, на которых действующий президент Александр Вучич и его Прогрессивная партия противостояли оппозиции, обещающей бороться с коррупцией и улучшать защиту окружающей среды.

Вучич баллотировался на второй пятилетний срок, обещая мир и стабильность.

Ранее сообщалось, что в Венгрии правящая партия премьер-министра Виктора Орбана Фидес уверенно опережает своих соперников по оппозиции после воскресных парламентских выборов.