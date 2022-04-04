РФ ответит за кровавые преступления - Трюдо

Расследовать военные преступления должно все международное сообщество, призвал глава канадского правительства.

Канада намерена сделать все возможное, чтобы Россия понесла ответственность за совершенные в Украине массовые кровавые преступления против украинцев. Об этом в воскресенье, 3 апреля, в Twitter написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы решительно осуждаем гражданские убийства в Украине и настроены привлечь российский режим к ответственности. Мы продолжим делать все возможное для поддержки народа Украины. Ответственные за эти ужасные вопиющие поступки предстанут перед правосудием”, - написал Трюдо.

Со своей стороны, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подчернула, что информация о бессмысленных убийствах невинных гражданских в Украине, в том числе в Буче, шокирует.

"Канада приложит все возможные усилия, в том числе расследуя военные преступления, чтобы удостовериться, что виновники понесут ответственность”, - написала она в соцсети.

Известно, что 5 апреля состоится заседание Совбеза ООН, где будет рассмотрен вопрос убийств в Буче.

Напомним, глава МВД Украины считает, что говорить о точном числе погибших мирных жителей в Украине от рук российских оккупантов говорить рано.