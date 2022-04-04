План Путина включал внесудебные казни в Украине – британская разведка

"Бучанская резня" не была случайностью, она часть плана оккупантов, считают британцы

Убийства мирных жителей в оккупированных российской армией городах Украины не были случайностью, а планировались с самого начала. Об этом заявил глава британской разведки МI6 Ричард Мур в Twitter.

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Так, накануне глава британского МИДа Лиз Трасс написала у себя в Twitter, что виновные в "чудовищных действиях, совершенных российскими войсками" в Буче и других местах Украины, должны быть привлечены к ответственности.

"Путинскому режиму не будет позволено скрывать свою причастность к этим злодеяниям", - написала она.

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Отвечая на этот твит, глава британской разведки констатировал, что "Бучанская резня" была спланированным преступлением.

"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и спецслужбами", – написал он.

При этом Мур констатировал, что сообщения о казнях гражданского населения, поступающие из освобожденных районов, "ужасают и пугают".

Напомним, к настоящему моменту в Буче уже насчитали около 340 жертв российских военных. Помимо жертв непосредственно боев находят также много трупов со следами пыток и целенаправленных казней.

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