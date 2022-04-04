Из цифрового эфира выключили три украинских канала

Украинские телеканалы были отключены ночью. Никаких полномочий их закрывать у регулятора не было, утверждают журналисты.

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) в понедельник, 4 апреля, отключил вещание украинских телеканалов Прямой, 5 канал и Эспрессо. Об этом сообщается на сайтах телеканалов.

"Решение об отключении совершенно и однозначно незаконно, поскольку не существует ни одного документа, который бы давал основания концерну ночью отключать телеканалы от вещания. Нет никакого решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания – единственного органа, который имеет право принимать решения по эфиру телеканалов. СНБО ранее, кстати, заявляло, что не имеет полномочий закрывать каналы", - говорится в открытом письме коллективов телеканалов.

Журналисты отмечают, что с первого дня войны включились в информационную защиту Украины.

"Единственным фронтом с другими телеканалами и всем журналистским сообществом доносим правду о войне по всему миру. Неукоснительно придерживаемся принципа единой государственной информационной политики. Львиную долю эфирного времени передали общему общенациональному марафону, выполняя соответствующий Указ президента", - подчеркнули журналисты.

А в "незаконной ночной диверсии по отключению вещания" считают виновным директора концерна РРТ Кирилла Данилова.

Каналы просят президента Владимира Зеленского вмешаться и защитить право журналистов "на профессию и свободу слова", а также требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

Как сообщалось ранее, с начала войны РФ нанесла ущерб телерадиоинфраструктуре на 600 млрд грн. Чтобы у украинцев был альтернативный доступ к украинскому вещанию, сигнал на спутнике был раскодирован.