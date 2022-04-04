Дания отказалась от покупки нефти РФ - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что нефтяное эмбарго должно заработать как можно раньше.

Дания ввела мораторий на покупку нефти РФ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Пример для других - нефтяное эмбарго должно заработать, чем раньше, тем лучше", - отметил Ермак.

Напомним, послы стран Евросоюза в среду, 6 апреля, обсудят новый пакет санкций против России из-за ситуации в Украине. Он может включать эмбарго на поставки энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что в начале марта президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей, а Великобритания заявила, что поэтапно прекратит импорт российской нефти до конца 2022 года в ответ на вторжение России в Украину.