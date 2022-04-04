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Дания отказалась от покупки нефти РФ - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что нефтяное эмбарго должно заработать как можно раньше.
Дания отказалась от покупки нефти РФ - Ермак

Дания ввела мораторий на покупку нефти РФ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Пример для других - нефтяное эмбарго должно заработать, чем раньше, тем лучше", - отметил Ермак.

Напомним, послы стран Евросоюза в среду, 6 апреля, обсудят новый пакет санкций против России из-за ситуации в Украине. Он может включать эмбарго на поставки энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что в начале марта президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей, а Великобритания заявила, что поэтапно прекратит импорт российской нефти до конца 2022 года в ответ на вторжение России в Украину.

 

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