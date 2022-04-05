Бучанская резня: NYT уличила Кремль во лжи

Некоторые тела убитых мирных жителей Бучи пролежали на улицах города более трех недель, выяснили медиа.

Газета The New York Times в понедельник, 4 апреля, опубликовала спутниковые снимки тел, которые нашли в Буче после того, как из нее ушли российские войска.

По данным издания, со ссылкой на фото и видео, которые ему предоставила Maxar Technologies, некоторые погибшие лежали на дорогах как минимум с 19 марта - то есть в то время, когда силы РФ контролировали город.

Кроме того, указано, что на одном видео, снятом членом местного совета 2 апреля, видно множество тел, разбросанных по улице Яблонской в Буче. Спутниковые снимки доказывают, что по крайней мере 11 из них находились на улице с 11 марта, когда Россия, по ее собственным словам, оккупировала город.

В материале подчеркивается, что эта информация опровергает российскую версию о том, будто трупы появились на улицах уже после ухода их армии.

Напомним, фотографии с убитыми жителями Бучи вызвали острую реакцию у Запада. Европейские страны и США выступили за введение новых санкций против России за зверства ее армии в Украине.

В то же время в Минобороны России и в Кремле заявляют, что их военные к убийствам не причастны, а в обнародованных кадрах обнаружены "признаки видеоподлога и фейков".