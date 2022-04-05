США продадут Болгарии истребители F-16 - СМИ

Ранее звучали предложения, что София может передать Киеву свои самолеты Су-25 и МиГ-29, если получит американские истребители.

Власти США решили продать Болгарии восемь истребителей F-16 Block 70, чтобы повысить безопасность страны на фоне войны в Украине. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил болгарский телеканал БНТ.

По имеющейся информации, американский Госдепартамент проинформировал Конгресс о намерении продать Болгарии упомянутые самолеты, а также боеприпасы на общую сумму в 1,67 миллиарда долларов.

По данным телеканала, закупка новых истребителей у США является одним из приоритетных проектов модернизации Вооруженных сил Болгарии. В планах страны приобрести в целом 16 машин.

Отметим, ранее звучали предложения о том, что болгарские власти могут передать свои самолеты Су-25 и МиГ-29 украинской армии, если получит от США истребители.

Напомним, Польша выразила готовность перебросить свои реактивные самолеты МиГ на американскую базу Рамштайн с тем, чтобы оттуда истребители советской разработки могли бы быть доставлены в Украину.

Однако Вашингтон предложение Варшавы отверг. По данным СМИ, запрет наложил лично президент США Джо Байден.