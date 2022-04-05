В Белом доме озвучили сроки введения новых санкций против РФ

По данным СМИ, пятый пакет санкций со стороны ЕС может затронуть лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.

Пакет санкций против России за ее зверства в Киевской области во время оккупации будет объявлен на текущей неделе. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в понедельник, 4 апреля.

По словам чиновника, новые рестрикции сейчас согласовывается с Евросоюзом.

По данным телеканала CNBC, который ссылается на двух европейских чиновников, пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.

При этом отмечается, что ограничения все еще находятся на стадии разработки и могут измениться. Как указано, страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, включать ли в санкции эмбарго на импорт энергоносителей из РФ.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Германию основным "тормозом" жестких санкций против России.