США поставят в Украину вооружение на $300 млн

Ллойд Остин пообещал предоставить Киеву беспилотники, противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 4 апреля, провел переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которых анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Как указано, глава американского ведомства пообещал предоставить Киеву запрашиваемые им беспилотники, противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger на сумму в 300 млн долларов.

При этом указано, что новый пакет помощи предполагает заключение Министерством обороны США контрактов с производителями, а не предоставление военной техники напрямую из запасов Пентагона.

По подсчетам ведомства, с 24 февраля 2022 года общая сумма обязательств США по оказанию помощи в области безопасности составила более 1,6 млрд долларов.

Наконец, Остин выразил возмущение очевидными зверствами, совершенными российскими войсками в Буче и по всей Украине, и подтвердил обязательство США использовать все доступные инструменты для документирования и обмена информацией, чтобы привлечь к ответственности виновных.

В свою очередь Резников заявил, что военная помощь США повысит возможности ВСУ в борьбе с захватчиками.

"Обсудили с другом Украины министром обороны Ллойдом Дж. Остином III войну РФ против Украины, ужасные военные преступления, которые Россия совершает. Это нельзя допускать, и Россия-убийца должна быть остановлена. Будущий пакет помощи в сфере безопасности увеличит возможности украинской армии для борьбы с агрессором. Спасибо!" - отметил украинский министр.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи в Варшаве с президентом США Джо Байденом намекнул на договоренность с Вашингтоном о противоракетной обороне.