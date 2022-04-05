ООН назвала Украину одной из самых заминированных стран мира

Еще до вторжения России в Украину более 1,8 млн человек уже восемь лет жили в окружении мин.

По состоянию на 4 апреля в Украине заминированы 80 тысяч квадратных километров территории, что является одни из самых высоких показателей в мире. Такие данные обнародовало Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Если из-за первой волны российской вооруженной агрессии против Украины в 2014 году в очистке нуждалось около 16 тысяч квадратных километров Луганской и Донецкой областей, сегодня, по предварительным оценкам, речь идет уже о 80 тысячах квадратных километров территории Украины", - отметили в организации.

При этом указано, что еще до вторжения России в Украину более 1,8 млн человек уже восемь лет жили в окружении мин.

Как сообщалось, для разминирования той территории Киевской области, на которой велись боевые действия, понадобится не менее десяти дней.