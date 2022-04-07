Сенат США принял закон о ленд-лизе для Украины

Поставки оружия будут происходить по упрощенной процедуре

Американский Сенат единогласно утвердил законопроект, который возобновляют специальную программу по экспорту вооружений в Украину. Как пишет Politico, по сути, американский парламент возобновил программу Ленд-Лиза, которая действовала во времена Второй мировой войны.

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"Сенаторы быстро поддержали предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что они могут дать отпор российским войскам, которые обстреливают украинские города с конца февраля", - пишет издание.

Отмечается, что важной особенностью программы ленд-лиза является возможность осуществлять оперативные поставки оружия и других материалов союзникам США без прохождения долгих согласовательных процедур.

Кроме того, поставки оружия будут проходить с тем условием, что Украина может рассчитаться за помощь позднее, а не сразу.

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Также издание указывает на идеологический аспект принятия закона. Во времена ВМВ ленд-лиз рассматривался Вашингтоном как элемент обороны самой Америки от экзистенциальной угрозы со стороны диктаторских режимов.

Следует отметить, что для окончательного принятия этого закона его еще должна одобрить нижняя палата американского парламента – Палата представителей. Ожидается, что это произойдет сегодня, в четверг.

Напомним, накануне США ввели новые санкции против руководства РФ. В этот раз под удар попали все члены Совбеза России, включая премьер-министра Мишустина и экс-президента Медведева.

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