Россия будет продвигать свой проект соглашения на переговорах - Лавров

В Кремле обвиняют Украину в "провокациях".

Лавров обвинил Украину в провокациях, так как в новом проекте соглашений были упомянуты Крым и Донбасс. / EPA / UPG

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина представила новый проект соглашения, который противоречит предложениям, сделанным в Стамбуле. Также в Кремле обвинили украинцев в "провокациях. Об этом пишут россСМИ.

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По словам Лаврова, Россия будет продвигать свой проект соглашения на переговорах с Украиной. При этом политик добавляет, что "несмотря на провокации". В понимании Кремля, провокации - это обсуждения вопроса Крыма и Донбасса.

"Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран. Этот замысел неприемлем. Кроме того, в новом украинском варианте соглашения отсутствует констатация того, что гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь," - заявил глава МИД.

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Министр также сообщил, что предоставленный Украиной в среду новый проект соглашения - это "налицо отход от предложений, сделанных в Стамбуле".

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