Россия будет продвигать свой проект соглашения на переговорах - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина представила новый проект соглашения, который противоречит предложениям, сделанным в Стамбуле. Также в Кремле обвинили украинцев в "провокациях. Об этом пишут россСМИ.
Читайте также: Лавров оценил вероятность встречи Зеленского и ПутинаПо словам Лаврова, Россия будет продвигать свой проект соглашения на переговорах с Украиной. При этом политик добавляет, что "несмотря на провокации". В понимании Кремля, провокации - это обсуждения вопроса Крыма и Донбасса.
"Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран. Этот замысел неприемлем. Кроме того, в новом украинском варианте соглашения отсутствует констатация того, что гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь," - заявил глава МИД.
Читайте также: В Кремле заявили, что цель России – изменить сознание украинцевМинистр также сообщил, что предоставленный Украиной в среду новый проект соглашения - это "налицо отход от предложений, сделанных в Стамбуле".
Ранее мы писали, что Украина знала о готовящимся нападении РФ на Украину. Арестович объяснил, почему украинцам об этом не сказали заранее. Советник главы ОП отмечает, из-за всеукраинской паники Украина бы тогда проиграла и отдала бы оккупантам все Левобережье.