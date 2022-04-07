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На виллу Соловьева в Италии напали и облили красной краской

На воротах дома пропагандиста активисты написали "киллер".
На виллу Соловьева в Италии напали и облили красной краской
Вилла Соловьева попала под каток общественного мнения. / bild.de

Главный пропагандист России Владимир Соловьев владеет как минимум тремя виллами в Италии. На двух из них уже побывали неравнодушные к его "работе" активисты. На итальянскую дачу на берегу озера Комо напали и облили красной краской. Об этом пишет издание Bild.

Неизвестные обрисовали ворота надписями "Соловьев - убийца", демонстрируя, что его пропаганда настраивает россиян убивать украинцев. Также активисты покрасили воду в бассейне в кровавый цвет. Стены дома тоже забрызгали красной краской. 

В Италии показали отношение к пропаганде Соловьева. / bild.de
В Италии показали отношение к пропаганде Соловьева. / bild.de

В Италии показали отношение к пропаганде Соловьева. / bild.de
В Италии показали отношение к пропаганде Соловьева. / bild.de

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Отметим, что ранее вторая вилла Соловьева также попала в объектив активистов. Ее пытались сжечь с помощью покрышек.

Ранее мы писали, что Михаил Подоляк заявил, что российская пропаганда вошла в самую токсичную и яростную фазу. Рупоры Кремля демонстрируют откровенную ненависть к Украине, наращивают призывы массово убивать украинцев.

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