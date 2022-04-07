Дочки Путина. Что их ждет под санкциями

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против дочерей Владимира Путина – Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, – о которых президент России никогда публично не говорил.

Санкции Запада против России за вторжение в Украину добрались и до семьи президента России Владимира Путина. Сам он никогда публично не показывал своих детей. Но считается, что его дочери - Катерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова.

Что о них известно и что означают санкции США против них?

Тайные дети

“Тихонова – технический руководитель, чья работа поддерживает Правительство РФ и оборонную промышленность. Воронцова руководит финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем Путина. Тихонова и Воронцова внесены в список в соответствии с приказом №14024 за то, что являются совершеннолетними детьми Путина – лица, имущество и имущественные интересы которого заблокированы в соответствии с приказом №14024", - говорится в решении о введении против них санкций.

Мария Воронцова родилась в 1985 году в Ленинграде, а Катерина Тихонова – в 1986 году в Дрездене. СМИ называли их дочерями Путина, но сам президент РФ официально не признает дочерей, ограждая свою личную жизнь.

Эндокринолог Мария Воронцова – член совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава и зампредседателя Российского общества молодых эндокринологов. СМИ называли ее старшей дочерью Путина.

Катерина Тихонова занимает пост замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ и руководит фондом Национальное интеллектуальное развитие, совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ).

Обе структуры работают под брендом Иннопрактика. Иннопрактика занимается разработками в сфере высоких технологий и является одним из разработчиков концепции технологической долины на базе МГУ.

Жизнь дочек

Мария и Екатерина были рождены в браке Владимира Путина с Людмилой Шкребневой, брак этот распался в 2013 году.

Мария получила имя в честь матери Владимира Путина – Марии Ивановны Шеломовой. Впоследствии взяла фамилию Воронцова.

По данным СМИ, Мария замужем за голландцем Йорритом Йоостом Фаассеном – бизнесменом, бывшим топменеджером Газпромбанка и российской консалтинговой группы МЭФ аудит. У пары есть сын, рожденный в 2012 году в Москве.

В 2014 году появилась информация, что семья Марии живет в Ворсхотене на юге Нидерландов, но в 2015 году Путин утверждал, что ни одна из его дочерей никогда не жила за границей.

В начале 2019 года Воронцова стала совладелицей петербургской фирмы Новая медицинская компания (Номеко) и принялась за создание многофункционального медицинского комплекса. Проект оценивали почти в 634 миллиона долларов.

Екатерина отказалась от фамилии Путина, взяв вместо нее отчество своей бабушки по материнской линии, Екатерины Тихоновны Шкребневой, и став Екатериной Тихоновой.

Катерина с февраля 2013 года по январь 2018 года была замужем за Кириллом Шамаловым – сыном Николая Шамалова, совладельца банка Россия и товарища Путина по кооперативу Озеро.

У Путина могут быть и другие дети – некоторые СМИ считают Луизу Розову (Елизавету Кривоногих) внебрачной дочерью президента РФ, также у Путина могут быть наследники от Алины Кабаевой, отношения с которой не афишировались.

По данным СМИ, у Кабаевой четверо детей, она живет с ними в Швейцарии. После вторжения России в Украину активисты требовали ее депортации из Швейцарии.

У Путина есть как минимум два внука. Внуков Путин также скрывает из соображений безопасности.

Реакция Кремля

Интересно, что, комментируя санкции против Марии и Екатерины, Кремль впервые официально признал, что они действительно дочки Путина.

“Мы, конечно, считаем, что, во-первых, сами по себе эти санкции — это продолжение такой оголтелой совершенно линии на введение разных рестрикций. Но в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей, ну, это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению. Но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело”, - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.